Ведуча ощасливила дитину своєю появою.

Українська телеведуча Леся Нікітюк приїхала в лікарню, щоб відвідати 10-річну онкохвору дівчинку. Вона зайшла до неї в палату з величезними повітряними кулями, чим дуже обрадувала дівчинку.

На своїй сторінці в Instagram вона розповіла, що Саша - справжній боєць. У неї виявили рак під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Боляче сприймати, як дитина з надією дивиться тобі в очі і вірить, що все буде добре... Перший біль, ковтає сльози, але разом з тим радіє і сміється, радіє сонцю, іграшкам, радіє зустрічі зі своїм кумиром. Здорова, красива, з хорошим майбутнім – без війни", – написала Леся.

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Крім того, ведуча не тільки поспілкувалася з Сашею, а й зробила їй кілька подарунків - іграшку, намисто і автограф.

Дівчинка, в свою чергу, була дуже рада знайомству з Нікітюк. Помітно, що вона не очікувала на такий сюрприз.

Реакція мережі

"Ви - герої, маленькі і великі"

"Найголовніше в житті - це бачити діток щасливими. Ви молодець, Лесю. Ви подарували цій дитині хороші емоції. Вона щаслива"

"Пишаємося вами"

"Лесю, ви людина з щирою душею і дуже добрим серцем, любимо вас"

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк показала рідкісне фото з батьком.

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