72-річний актор відповів, коли планує піти з кіно.

Відомий британський актор Ліам Нісон оголосив про завершення акторською кар'єри. Знаменитість пояснив, чому вирішив зав'язати з кіно.

72-річний Ліам, який розпочав свою кар'єру на театральних сценах Белфаста, офіційно підтвердив свої плани піти з бойовиків. Зірка екшенів "Викрадена", "Зоряні війни" та "Сірий" натякнув, що останній фільм за його участі вийде наступного року, пише Daily Mail.

Артист визнає, що він вже не в змозі виконувати усі трюки та зніматися у складних сценах без допомоги каскадерів. Він наголошує, що не хоче обманювати шанувальників та вдавати нібито ще має сили грати ролі, як раніше

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"Мені 72 роки, і в якийсь момент це має припинитися. Глядачів не обдуриш. Я не хочу, щоб Марк (його дублер Марк Ванселоу – УНІАН) брав участь у моїх бойових сценах за мене", – сказав Нісон.

Знаменитість не розкрив, коли точно планує піти з кіно, але натякнув, що це станеться у 2025 році. Наразі актор працює над перезапуском стрічки "Голий пістолет". Ймовірно, саме цей фільм стане останнім в його кар'єрі.

"Можливо, наприкінці наступного року. Думаю, це все", – заявив Ліам.

У листопаді цього року відбудеться премєра картини "Прощення", головну роль в якій зіграв Нісон. Він виконав роль гангстера, що старіє, та намагається возз'єднатися зі своїми дітьми і спокутувати минулі помилки.

Що відомо про Нісона

Ліам став популярним завдяки своїй ролі у фільмі "Список Шиндлера" Стівена Спілберга, де він зіграв головного героя, Оскара Шиндлера. Він також відомий за екшн-фільмом "Заручниця". Нісон знімався в багатьох різнопланових фільмах, включно з "Бетмен: Початок" і "Зоряні війни: Прихована загроза". Він присвятив кіно понад 40 років свого життя. Актор був номінований на премію "Оскар", "Золотий глобус", BAFTA та отримав нагороду "Сатурн".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що знаменитий актор Деніел Дей-Льюїс повертається на екрани після 7 років на пенсії.

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