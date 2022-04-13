Артистка вже будує плани на майбутні концерти в українських містах.

Українська співачка Тіна Кароль пообіцяла дати концерт у місті Маріуполь Донецької області. Населений пункт перебуває в блокаді окупантів.

Про це знаменитість заявила в коментарі виданню "Факти".

Після початку повномасштабної війни в Україні Кароль поїхала до Польщі. Однак заявила, що не збирається надовго затримуватися у Варшаві, і вже будує плани того, що буде робити в Україні. Як і всі артисти, вона сподівається повернутися до гастролей після перемоги нашої країни. Серед міст, які неодмінно відвідає-Маріуполь.

​​"Я знаю, що Україна переможе – правда на нашому боці. Свій перший концерт на території нашої країни я проведу в Києві. Я даю слово, що другий концерт буде в Маріуполі – це наше місто, і ми в нього обов'язково приїдемо. Всі знають, що це наша земля", - сказала Тіна Кароль.

Нагадаємо, KAZKA випустила пісню "I'm Not Ok"про війну в Україні.

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