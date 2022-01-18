Робота над книгою тривала два роки.

Навколо української телеведучої Регіни Тодоренко розгорається новий скандал. Письменниця з Санкт-Петербурга Дарина Мішина повідомила, що два роки писала для Тодоренко дитячу книгу, але нещодавно з нею припинили співпрацю, не заплативши при цьому гонорар.

Про це повідомляє видання "КП-Петербург".

За словами Мішиної, її дуже надихнула ідея Тодоренко про створення дитячої книги, про яку телеведуча розповідала в інтерв'ю Ксенії Собчак в грудні 2019 року. Дівчина тут же зв'язалася з агентами телеведучої і запропонувала співпрацю, відправивши приклади своїх робіт.

"Їм все сподобалося, і вони запропонували організувати зустріч по відеозв'язку, - згадує дівчина. - На цій зустрічі Регіна розповіла, чого саме хоче від книги. У підсумку, повинен був вийти дитячий твір про подорожі. У центрі сюжету маленька Регіна, яка відправляється в Африку. Вона хотіла, щоб цю книгу дітки могли брати з собою в подорожі", - згадує дівчина.

Планувалося, що це виллється в серію книг, кожна з яких буде присвячена якійсь країні. Каменем спотикання несподівано стало авторство, яке вказується на обкладинці. За словами Мішиної, Регіна і її менеджер не хотіли, щоб письменницю вказували в авторах книги.

"Вони планували, що вона буде повністю належати їй. Хоча написання тексту, опрацювання і створення сюжету, героїв повністю лежали на мені. Вона не повинна була написати і рядки. Регіна стала б рекламним обличчям товару, тобто, умовно, зайнялася б розкруткою і роздачею автографів, - пояснює дівчина.

На таке письменниця погодилася не відразу. Під час особистої зустрічі з телеведучою вона запропонувала цілих три альтернативні варіанти розвитку подій.

"Проблема у нас також виникла через суму гонорару. Тоді я запропонувала все ж вказати мене в авторах і віддати 1-3% від доходу. Мені багато і не потрібно було. Головне - випустити свій текст у світ. Вони відмовили. Другий варіант - 800 тисяч рублів, відсутність мого імені на обкладинці, але зі збереженням авторських прав. Але річ у тому, що вони ще й хотіли, щоб я віддала всі свої права на текст. Тоді я б стала просто її літературним рабом, як у підсумку і виявилося. За таке я попросила 1,5 мільйона рублів. Їх сума не влаштувала", - розповідає Дарина.

Прийти до остаточного рішення так і не вдалося, але робота над проектом тривала до весни 2020 року. Тоді навколо телеведучої вибухнув гучний скандал через висловлювання Тодоренко в одному з інтерв'ю про те, що жертви насильства самі в цьому винні, за що потім неодноразово вибачалася. Дівчина розповідала, що тоді Регіна і її менеджер розірвали всі зв'язки - ніяк не реагували на повідомлення і дзвінки.

"Пізніше вони самі мені написали, що все вирішилося і можна продовжувати", - ділиться Дарина.

Дівчина також розповіла, що Регіна також хотіла випустити аудіокнигу за цією казкою, навіть обіцяла запросити в озвучку своїх друзів, серед яких Філіп Кіркоров, Артур Бабич, Аліна Загітова, Антон Птушкін. Спеціально під них письменниця з Санкт-Петербурга розробляла героїв.

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"У мене навіть є вже готова глава, але тут я отримую несподіване повідомлення від менеджера Регіни", - обурено розповідає Дарина.

"Спасибі вам велике за приділену увагу до нашого проекту. На даному етапі ми не готові піти в нього далі з вами. На жаль", - написала дівчині менеджер Тодоренко.

Така новина збентежила письменницю, адже між ними навіть не було договору. Спочатку Регіна довго відкладала підписання, а якраз зараз він перебував на стадії розробки.

"Ми ось-ось повинні були укласти договір, а тут таке... Я, звичайно, шалено засмутилася, думала, що вони вирішили просто відмовитися від цієї ідеї. Але сьогодні в соцмережах Регіни я побачила, що вона все ж працює над книгою. Я боюся, що її основою стане моя ідея і мої герої, адже я їй віддавала всі свої напрацювання", - розповідає дівчина.

Ніна Пономарьова, піар-менеджер Регіни Тодоренко, своєю чергою зазначила, що дійсно знайома з цими дівчатами.

"Тільки річ у тому, що ніякого договору у нас з ними не було. Вони були лише претендентами на авторів проекту. У підсумку, ми вибрали інших людей. Ось і все. Сама ідея належить Регіні. Дівчата можуть не переживати, що ми використовуємо їх текст, склад або ілюстрації. Цього не станеться", - сказала Пономарьова.

Нагадаємо, раніше Регіна Тодоренко знову наткнулася в Instagram на жорсткий хейт.

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