Співачку розкритикували за нове фото.

Українська співачка і телеведуча, яка вже кілька років живе і працює в Росії, Регіна Тодоренко опублікувала в Instagram фотографію з шоу "Маска".

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Дівчина є детективом російської версії шоу. На знімку вона постала з рожевим волоссям і в незвичайній сукні ніжного відтінку. Також вона підібрала стильну моносережку.

"Образ - пушка", - підписала фото зірка.

А ось шанувальникам такий образ не сподобався. Вони розкритикували Регіну за рожеве волосся.

"Ні! Не пушка! Гавнушка", "А мені здається, що ваш колір волосся набагато краще", "Постаріла якось одразу років на 5", "Видно ж, що у вас це не своє волосся. Перука", - пишуть коментатори.

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Автор: Діана Могилєвич