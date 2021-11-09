Телеведуча розповіла, що дідусь ще дуже довго не міг змиритися зі смертю своєї дружини.

Популярна телеведуча Регіна Тодоренко поділилася в своєму інста-блозі щемливою історією кохання своїх дідуся і бабусі.

Зірка розповіла, що її дідусь і бабуся разом прожили сорок років, але смерть їх розлучила. Так, бабуся дуже довго боролося з онкозахворюванням, але так і не змогла перемогти його.

"8 лютого 2003 року бабуся пішла, а дідусь, виснажений жорстокою боротьбою з онкологією довго ще не міг повірити, що в цьому бою програв. Кожен день він ходив на кладовище кілька років поспіль, ніби сподіваючись, що вона повернеться і забере його з собою. Але у неї були інші плани. Вона хотіла бачити його живим, як би він не противився", - написала Регіна.

Читайте також"Перелом черепа і погано бачу": у Києві жорстоко побили композитора гурту KAZKA (фото)Також Тодоренко розповіла і про те, що дідусь посадив дерево, яке "поливав своїми сльозами". За словами зірки, за 20 років воно стало неосяжним.

"У цьому царстві безмовності і умиротворення він посадив дерево, яке поливав своїми сльозами. За 20 років воно стало неосяжним. Для нашої сім'ї це дерево - символ вічної любові між двох світів. Бажаю всім нам зуміти любити так само як мої бабуся і дідусь", - додала Тодоренко.

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Автор: Діана Могилєвич