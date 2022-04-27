Актор бере участь у благодійних концертах в США.

Український актор, який нещодавно оголосив про розставання зі своєю дружиною Поліною Логуновою, опублікував фотографію у вишиванці. Знімок він підписав фразою, яка вже стала культовою: "Доброго вечора, ми з України". У коментарях шанувальники активно розпитали чому ж він знаходиться не на Батьківщині, де йде війна, адже в геолокації до фотографії вказана Флорида.

Актор пояснив, що перебуває в США для того, щоб збирати гроші для рідної країни.

"Благодійні концерти в США! Кошти з квитків будуть передані на потреби нашої рідної України", – відповів Ступка одному з коментаторів.

Один з підписників написав, що надягти вишиванку - це ще не патріотизм, адже ще "потрібно бути корисним для країни", на що Дмитро Ступка відповів: "так і робимо".

Нагадаємо, Козловський припинив спілкування з родичами з РФ на фоні війни в Україні. Музикант їх "прокляв і послав куди подалі".

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