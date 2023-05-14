Співачка тепло висловилася про нашу країну.

Шведська співачка Loreen після фіналу конкурсу пісні Євробачення-2023 відвідала прес-конференцію, під час якої розповіла про свої відчуття і про Україну.

Як повідомляє "Укрінформ", Loreen переповнює подяка за те, що глядачі і журі високо оцінили її виступ, що і принесло їй перемогу на наймасштабнішому вокальному конкурсі.

Співачка сказала, що вже шість місяців мріє випити вино, тому обов'язково зробить це після повернення додому.

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Також вона подякувала Україні, яка поставила їй 12 балів у фіналі шоу. Loreen зізналася, що часто бувала в нашій країні, тому їй боляче за те, що ми змушені зараз боротися з російською агресією.

"Я багато була в Україні, мала багато шоу, я люблю її людей. І мені боляче дивитися на те, що відбувається, мені дуже шкода", - сказала знаменитість.

Чим відома Loreen

Loreen - шведська співачка, яка вже представляла свою країну на Євробаченні в 2012 році. Тоді вона посіла перше місце з піснею Euphoria. У 2023 році вона повторила свій успіх і також забрала кубок переможця.

Однак після фіналу Євробачення у мережі розгорівся скандал. Фоловери звинувачують співачку в тому, що її пісня Tattoo - плагіат синглу української співачки Мікі Ньютон.

Користувачі мережі закликали Ньютон подати в суд на Loreen, проте співачка сказала, що не хоче коментувати те, що відбувається.

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