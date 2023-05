Користувачі мережі впевнені, що її пісня - плагіат.

13 травня стало відомо, що цього року на престижному пісенному конкурсі перемогла учасниця зі Швеції Loreen. Її пісню Tattoo і сам виступ високо оцінили як глядачі, так і журі.

Однак відразу після оголошення результатів в мережі розгорівся скандал. Користувачі відзначають, що сингл Tattoo - плагіат пісні української співачки Міки Ньютон "В плену".

Фолловери не розуміють, як більшість країн віддали 12 балів Швеції, яка вкрала мотив іншої пісні. Також вони помітили, що Loreen сплагіатила і пісню своїх шведських колег - групи ABBA. Пісня Tattoo нагадала їм трек The Winner Takes It All.

Реакція мережі на перемогу Loreen

"Не забувайте, що перемогла Міка Ньютон"

"Тобто, якщо перемогла Швеція, то перемогу знову здобула Україна?"

"Переможниця Євробачення-2023 Міка Ньютон"

"Чому від України Міка Ньютон посіла четверте місце, а від Швеції - перше?"

"Скажіть хтось виконавиці зі Швеції, що необов'язково привласнювати чужі пісні"

"Я дуже сподіваюся, що Міка Ньютон подасть до суду на Loreen і її дискваліфікують"

Як відреагувала Міка Ньютон

Користувачі мережі написали написали українській співачці про те, що представниця Швеції сплагіатила її пісню. Однак реакція знаменитості була дуже лаконічною.

"Я бачу ваші повідомлення. Але я не хочу коментувати Євробачення", - написала Ньютон в інста-сторіз.

Як пройшов фінал Євробачення-2023

Гранд-фінал відбувся 13 травня в Ліверпулі. На сцені виступили представники 26 країн, а потім почалося голосування. Згідно з результатами, цього року перемогу здобула Loreen. На другому місці опинилася Фінляндія, на третьому - Ізраїль. Український гурт TVORCHI посів шосте місце.

