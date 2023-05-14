13 травня стало відомо, що цього року на престижному пісенному конкурсі перемогла учасниця зі Швеції Loreen. Її пісню Tattoo і сам виступ високо оцінили як глядачі, так і журі.
Однак відразу після оголошення результатів в мережі розгорівся скандал. Користувачі відзначають, що сингл Tattoo - плагіат пісні української співачки Міки Ньютон "В плену".
Фолловери не розуміють, як більшість країн віддали 12 балів Швеції, яка вкрала мотив іншої пісні. Також вони помітили, що Loreen сплагіатила і пісню своїх шведських колег - групи ABBA. Пісня Tattoo нагадала їм трек The Winner Takes It All.
Реакція мережі на перемогу Loreen
- "Не забувайте, що перемогла Міка Ньютон"
- "Тобто, якщо перемогла Швеція, то перемогу знову здобула Україна?"
- "Переможниця Євробачення-2023 Міка Ньютон"
- "Чому від України Міка Ньютон посіла четверте місце, а від Швеції - перше?"
- "Скажіть хтось виконавиці зі Швеції, що необов'язково привласнювати чужі пісні"
- "Я дуже сподіваюся, що Міка Ньютон подасть до суду на Loreen і її дискваліфікують"
Як відреагувала Міка Ньютон
Користувачі мережі написали написали українській співачці про те, що представниця Швеції сплагіатила її пісню. Однак реакція знаменитості була дуже лаконічною.
"Я бачу ваші повідомлення. Але я не хочу коментувати Євробачення", - написала Ньютон в інста-сторіз.
Як пройшов фінал Євробачення-2023
Гранд-фінал відбувся 13 травня в Ліверпулі. На сцені виступили представники 26 країн, а потім почалося голосування. Згідно з результатами, цього року перемогу здобула Loreen. На другому місці опинилася Фінляндія, на третьому - Ізраїль. Український гурт TVORCHI посів шосте місце.