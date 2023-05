Конкурсна композиція представниці Швеції називається "Tattoo".

13 травня в Ліверпулі відгримів гранд-фінал Євробачення-2023, який проходив від імені України. Перемогу здобула Loreen зі Швеції. Для Loreen це вже друга перемога в цьому конкурсі - в 2012 році вона теж забрала перше місце.

Цього року для того, щоб підкорювати головну європейську сцену, артистка обрала ліричну композицію "Tattoo". Пісня розповідає про кохання і випробування, які доводиться долати двом закоханим людям на своєму шляху. Артистка, звертаючись у своїй творчості до вигаданого коханого, співає "ти назавжди зі мною, як тату".

До слова, номер шведки не відрізнявся особливим пафосом. Артистка була на сцені одна в непримітному вбранні бежевого кольору і з розпущеним волоссям. Багато хто звернув увагу на манікюр співачки - вона шокувала глядачів гігантськими нігтями.

Loreen "Tattoo": виступ на Євробаченні-2023 у прямому ефірі

Loreen "Tattoo": оригінал

I don't wanna go

But baby, we both know

This is not our time

It's time to say goodbye

Until we meet again

'Cause this is not the end

It will come a day

When we will find our way

Violins playing and the angels crying

When the stars align then I'll be there

No, I don't care about them all

'Cause all I want is to be loved

And all I care about is you

You're stuck on me like a tattoo

No, I don't care about the pain

I'll walk through fire and through rain

Just to get closer to you

You're stuck on me like a tattoo

Loreen "Tattoo": переклад пісні

Я не хочу йти

Але, милий, ми обидва знаємо

Зараз не наш час

Треба прощатися

Поки не зустрінемося знову

Тому що це ще не кінець

Настане день

Коли ми знайдемо свій шлях

Скрипки будуть грати і ангели будуть плакати

Коли зірки зійдуться, я буду поруч

Ні, я не дбаю про них усіх

Тому що все, що я хочу - це бути коханою

І все, що мені потрібно - це ти

Ти назавжди зі мною, як тату

Ні, мене не хвилює біль

Я пройду крізь вогонь і крізь дощ

Тільки б бути ближче до тебе

Ти назавжди зі мною, як тату

Раніше УНІАН писав, що соцмережі невдоволенням відповіли на перемогу Швеції в Євробаченні.

Вас також можуть зацікавити новини: