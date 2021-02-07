Пара разом менше року.

Відомий пілот Макс Михайлюк опублікував в Instagram фотографію, на якій позує разом зі своєю дівчиною, моделлю Дашею Хлистун.

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На одному зі знімків Даша стоїть біля вікна в джинсах і чорному топіку, а Макс стоїть перед нею на колінах і цілує в вагітний животик. На іншому фото закохані сидять на сходинках в будинку, і Макс ніжно обіймає свою дівчину за животик. Виявляється, пара чекає первістка.

"Найпрекрасніший стан попри зайві кілограми і набряки, коли розумієш що маленький чоловічок живе всередині тебе, абсолютно неважливі вже всі ці моменти. І з кожним місяцем, складніше терпіти і чекати зустрічі. Ми тебе з татом так сильно чекаємо, наша маленька любов", - написала Даша на своїй сторінці.

Нагадаємо, що Макс був головним героєм проекту "Холостяк". Тоді він вибрав гімнастку Дашу Ульянову. Але незабаром пара розлучилася, бо Даша дізналася про зраду, яка сталася ще під час зйомок романтичного реаліті. Через деякий час після закінчення проекту Михайлюк познайомився з Хлистун. У пари зав'язався роман, і тепер вони чекають первістка. Але чи буде у них весілля - поки невідомо. Пара разом менш як рік.

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Автор: Діана Могилєвич