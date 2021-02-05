Тодоренко показала фігуру / instagram.com/reginatodorenko
Відома телеведуча і співачка Регіна Тодоренко опублікувала в Instagram нове фото з відпочинку на Балі.
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На знімку дівчина позує разом зі своїм чоловіком Владом Топаловим. Пара, тримаючись за руки, біжить уздовж берега океану. Влад надів плавки, а Регіна - купальник. При цьому її зовнішній вигляд не сподобався фанатам.
"Регіна, щось потрібно з тілом попрацювати", "Подумав, що якась латинос біжить", "Хіба це гарна фігура?",- пишуть коментатори.
Тодоренко показала фігуру / instagram.com/reginatodorenko
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