Телеведуча показала фото з чоловіком.

Відома телеведуча і співачка Регіна Тодоренко опублікувала в Instagram нове фото з відпочинку на Балі.

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На знімку дівчина позує разом зі своїм чоловіком Владом Топаловим. Пара, тримаючись за руки, біжить уздовж берега океану. Влад надів плавки, а Регіна - купальник. При цьому її зовнішній вигляд не сподобався фанатам.

"Регіна, щось потрібно з тілом попрацювати", "Подумав, що якась латинос біжить", "Хіба це гарна фігура?",- пишуть коментатори.

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Автор: Діана Могилєвич