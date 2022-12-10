Комік виклав відео з концерту групи "Бі-2", який відвідав разом з Аллою Пугачовою.

Російський гуморист Максим Галкін показав відео з концерту відомої групи "Бі-2". Захід відбувся в Тель-Авіві, куди він пішов разом з дружиною Аллою Пугачовою.

Попри те, що Максим відразу після 24 лютого відкрито підтримав Україну і заявив про свою позицію проти війни, у шанувальників все ж залишилися до нього питання. Наприклад, зараз підписниця з України запитала у коміка про те, чому він досі в Instagram підписаний на артистів-путіністів.

"Все, звичайно, добре, але питання. Чому ви досі підписані на Гагаріну, Газманова, Бабкіну, Долину, Баскова та інших "людей", які підтримують війну? А вони на вас ... " - написала дівчина українською.

Відео дня

Максим вирішив перейти на українську І відповів (орфографія збережена):

"Спасибі за питання. Бути підписаним – не означає, бути з ними згодним. І не означає, що я продовжую спілкуватися з ними. Були в моєму житті випадки, коли передоплата означала підтримку, але в цій ситуації це не так. Від мене деякі колеги/друзі відписалися – не хочу бути дріб'язковим і подібним до них. Спостерігаю глибину падіння".

Як Максим Галкін підтримує Україну

Ще навесні він заявив, що частину коштів зі своєї концертної діяльності він передаватиме на підтримку українському народу, який страждає через кровожерну політику Кремля. За це та інші антивоєнні висловлювання Галкін був визнаний "іноагентом" на території рідної країни.

До слова, Алла Пугачова хоч і нечасто висловлюється, але її позиція досить зрозуміла. Нещодавно вона була внесена до списку "100 жінок 2022" року від ВВС. Видання вказало, що зірка російської естради висловилася проти війни, розв'язаної РФ.

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