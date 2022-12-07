До цього переліку включають впливових жінок, які протягом року показали результати своєї роботи в напрямку боротьби за права, а також тих, хто надихав світ.

ВВС оприлюднила список "100 жінок 2022". Туди увійшли ті, хто протягом цього року вплинув на світ, надихав і дивував. Даний рейтинг відображає роль жінок у конфліктах поточного року - від протестів до війни. Серед усіх - перша леді України Олена Зеленська, а також російська співачка Алла Пугачова.

Олена Зеленська

Вона ще до повномасштабного вторгнення РФ займалася питаннями просування української культури, а також опікувалася правами жінок. Після того, як 24 лютого РФ напала на Україну і стала вбивати мирних громадян, Олена активно спілкувалася з міжнародними виданнями, щоб донести правду про те, що відбувається на території країни. Також вона стала першою дружиною іноземного президента, яка звернулася до Конгресу США з проханням надати зброю.

Зараз Олена Зеленська займається реалізацією програми психологічної підтримки жінок і дітей, які постраждали від війни.

Відео дня

Алла Пугачова

Російська співачка і дружина Максима Галкіна покинула РФ відразу після 24 лютого. Вона довгий час мовчала про війну, поки її чоловік відкрито засуджував дії країни-агресора. Коли Галкіна визнали за це "іноагентом", вона звернулася до кремлівського уряду з проханням і її включити в цей список, оскільки вона солідарна зі своїм чоловіком.

У матеріалі ВВС сказано, що Пугачова кілька разів виступала проти російського уряду, а нещодавно засудила повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Нагадаємо, Пугачову і Галкіна хочуть позбавити ізраїльського громадянства.

Вас також можуть зацікавити новини: