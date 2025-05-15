Шоумен став на захист України на початку повномасштабного вторгнення.

Відомий український ведучий, колишній актор "Дизель шоу" Максим Неліпа загинув на війні.

Трагічну звістку повідомив у Facebook заступник генерального директора ФК "Динамо Київ" Максим Радуцький. Неліпа загинув 12 травня 2025 року.

"Макса більше немає", – написав Радуцький.

Відео дня

На загибель Неліпи відреагувала і телеведуча Олена Філонова:

"В бою загинув наш колега, телеведучий Макс Неліпа. Не вірю, важка втрата. Мої щирі співчуття рідним та близьким. Макс, твоя посмішка завжди буде в нашій памʼяті. Спочивай друже. Слава Герою", – написала вона у Facebook.

Зазначимо, що Максим Неліпа став на захист України на початку повномасштабного вторгнення, навесні 2022 року. Він був поранений на фронті та переніс кілька операцій, розповідав його брат Андрій Неліпа.

"Лікарня забезпечує все необхідне і велика подяка лікарям. Жодних претензій. Наразі йому зробили ще одну операцію, він відпочиває, настрій бойовий. Що далі - говорити рано, лікуватися ще довго. Потрібно протезувати зуби, там ніякого грошового забезпечення не вистачить. Сподіваюся, він усе подолає і якнайшвидше повернеться до служби", – говорив брат шоумена.

До великої війни Неліпа вів програми "Хто там?" та "Підйом". Також він брав участь у популярному проєкті "Танці зі зірками", де виступав у парі з Оленою Шоптенко. Згодом він приєднався до "Дизель-шоу".

Вас також можуть зацікавити новини: