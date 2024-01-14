Йому виписали великий штраф.

Російський шоумен Максим Галкін з початку великої війни в Україні дав вже безліч концертів за кордоном. На кожному з них він висміює режим Кремля і підтримує українців, які зіткнулися з російською агресією.

За даними росЗМІ, саме за проукраїнську позицію Галкіну заборонили виступати в ОАЕ, а також вліпили йому великий штраф у розмірі 100 тисяч дирхам (більше мільйона гривень).

Відзначається, що концерт Галкіна, під час якого він видав "гострі" жарти про Росію, відбувся ще в 2023 році. Швидше за все, мова йде про виступ, що відбувся в січні минулого року, коли шоумен зі сцени почав кричати "Героям слава!"

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"Мене попросили бути нейтральним, але як я можу бути нейтральним? Я просто не чую, що? Героям слава!" - сказав тоді Галкін.

Також росЗМІ повідомляють, що перед концертом Галкіна нібито попросили відмовитися від жартів щодо Росії та її злочинного режиму, він начебто погодився, але пізніше передумав.

Зазначимо, Максим Галкін засуджує війну в Україні з перших її днів. Він неодноразово висловлював підтримку українцям і публікував хроніки війни у своїх соцмережах.

Більш того, він разом з дружиною і дітьми виїхав з країни-агресора. За кордоном Галкін давав концерти, а частину виручених грошей передавав українським біженцям.

Нагадаємо, раніше Максим Галкін показав романтичне фото з Пугачовою.

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