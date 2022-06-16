Єгор Соболєв захищає Україну від окупантів.

Чоловік української телеведучої Марічки Падалко ще в перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну вступив до лав Збройних сил України. Разом з іншими військовими він захищає нашу країну від російських окупантів, які прийшли на нашу територію грабувати, ґвалтувати, руйнувати і вбивати.

Одного разу Єгора Соболєва відправили на бойове завдання в Ірпінь. П'ять днів з ним не було зв'язку, і ці дні були найбільш хвилюючими і страшними для Марічки.

Зірка 1+1 у коментарі ТСН розповіла, що дуже переживала за свого чоловіка. Але втішала вона себе тим, що якщо немає новин, то це вже добре. Адже якби з ним щось трапилося, вона б про це відразу дізналася.

"Британці кажуть в таких випадках No news is good news. Чомусь думала, що раптом щось погане станеться, я про це швидше дізнаюся, ніж просто тому, що він не може вийти на зв'язок. Він мене попередив, що з ним зв'язку не буде, що їм заборонено включати мобільні, тому що це наводить ворога на них. З одного боку, я до цього була готова, а з іншого, розуміти, що він вже 5 діб не на зв'язку, і невідомо, що з ним, це дуже важко. Пам'ятаю, ті 5 днів для мене були нескінченні", – розповіла Падалко.

Нагадаємо, Марічка Падалко знайшла у дворі дачі частину російської ракети.

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