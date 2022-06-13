Телеведуча побажала росіянам, які обстрілюють мирні міста України, горіти в пеклі.

Ведуча ТСН Марічка Падалко знайшла у дворі власної дачі в Київській області частину ракети, випущеної окупантами. Знахідку вона показала у своєму Instagram-блозі.

Телезірка переконана, що це прилетіло в її двір під час обстрілів російськими загарбниками сусіднього села.

"Знайшла в траві на дачі залишок чи то російської ракети... Очевидно, прилетіло з Житомирської області, коли росіяни обстрілювали сусідні Шпитьки. Горіть в пеклі, росіяни!", - підписала телеведуча відеоролик, опублікований в stories.

Зазначимо, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну чоловік Марічки Падалко Єгор Соболєв відправився воювати. Контракт з територіальною обороною чоловік підписав ще влітку 2021 року.

Нагадаємо, чоловік Марічки Падалко перестав спілкуватися з батьками через те, що вони не засудили дії РФ в Україні.

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