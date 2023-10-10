Співачка вирішила заробляти криваві рублі.

Опальна співачка MARUV, яка з початку повномасштабного російського вторгнення мовчить про велику війну, повернулася до Росії. До цього вона була і в Європі, і в Україні.

Однак українці їй більше не раді, оскільки вона не висловилася щодо злочинного режиму Кремля і нічого не зробила для того, щоб підтримати свій народ. На її кар'єрі в Україні поставлено жирний хрест.

Тому вона вирішила повернутися в Росію. Блогер Богдан Беспалов зазначив, що незабаром Анна Корсун (справжнє ім'я співачки, - УНІАН) може і зовсім стати частиною однієї з російських премій.

"MARUV повертається на російську сцену. Саме тому з'явилися релізи російською мовою, активна реклама ВКонтакте (заборонена в Україні соцмережа, - УНІАН). Давайте просто залишимо в пам'яті, як співачка, яка народжувала дитину в Києві, є українкою, зраджує свою країну і їде заробляти в країну-агресора, приєднавшись до команди Повалій, Байрак, Лорак і Анни Асті", - сказав блогер.

Нагадаємо, на якийсь час MARUV зникла з інформаційного простору. Однак нещодавно вона все ж повернулася в мережу, але вже з новим іміджем і ім'ям. Тепер вона блондинка, яка виступає під псевдонімом Sharlotta Ututu.

У мережі різко негативно відреагували на зміни співачки. Коментатори пишуть, що вона зрадниця і кажуть, щоб вона сиділа в Росії.

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