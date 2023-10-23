Він вважає, що у них були сімейні розбіжності.

Російський співак Валерій Меладзе розповів, чому Констатін Меладзе і Віра Брежнєва розлучилися. За його словами, різні політичні погляди тут ні до чого.

РосЗМІ цитують Валерія Меладзе і пишуть його версію того, що відбувається. Так, розлучення нібито з політичних розбіжностей, за його словами, це маячня. Причина криється в абсолютно іншому.

"Костя абсолютно аполітичний. У них своїх розбіжностей вистачає, сімейних", - сказав Валерій.

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Зазначимо, на початку повномасштабного російського вторгнення Брежнєва поїхала з РФ до Варшави, засудила війну і почала займатися волонтерством. Вона допомагала українським біженцям, в той час як Костянтин Меладзе поїхав до Європи і просто відмовчувався.

На тлі їхньої розлуки почали з'являтися чутки про їхнє розлучення. Довгий час Брежнєва ніяк їх не коментувала, проте нещодавно все ж зізналася, що вони з Костянтином розлучилися ще рік тому. Причину називати вона не стала.

Нагадаємо, раніше блогер Богдан Беспалов розповів, що причиною розлучення могли стати зради з боку Меладзе.

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