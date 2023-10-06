Чутки про розлучення Брежнєвої та Меладзе ходять вже давно / фото instagram співачки

Співачка Віра Брежнєва представила україномовний альбом "Дякую" та вже розповіла, про що він. Фани одразу звернули увагу на те, що зірка вперше заговорила про розлучення.

Брежнєвій вже давно приписують розрив з продюсером Костянтином Меладзе. Але сама вона ігнорувала такі чутки та нічого не розповідала про стосунки з чоловіком. Нині ж вона натякнула на те, що інформація про її розлучення з Меладзе може виявитися правдивою.

"Війна, розлучення, трансформації, вдячність, музика та голос… Усе це у моєму першому міні-альбомі українською "Дякую", - написала співачка у новому дописі на своїй сторінці в Instagram.

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Детальніше про стосунки з Меладзе співачка нічого не розповіла. Але у коментарях фани усе одно намагаються розпитати Брежнєву. Вони пишуть:

  • "Розлучення?"
  • "Одна я помітила слово "розлучення" і хочу пояснень?"
  • "А що у вас з Меладзе?".

Чутки про розлучення Брежнєвої та Меладзе - з чого усе почалося

Вперше співачка натякнула на розлучення з чоловіком ще у 2020 році. Втім, потім Брежнєва та Меладзе дали зрозуміти, що вони усе ж разом.

А після початку повномасштабної війни РФ проти України у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Брежнєва і Меладзе на межі розлучення через різні політичні погляди. У серпні 2022 року повідомлялося, що зіркова пара нібито вже офіційно розірвала шлюб.

Згодом російський продюсер Леонід Дзюник сказав, що Брежнєва наполягала на тому, щоб Меладзе публічно виступив проти війни в Україні, а той відмовився це робити.

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