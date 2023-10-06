Співачка довгий час ігнорувала чутки про те, що вона розлучилася з Меладзе.

Співачка Віра Брежнєва представила україномовний альбом "Дякую" та вже розповіла, про що він. Фани одразу звернули увагу на те, що зірка вперше заговорила про розлучення.

Брежнєвій вже давно приписують розрив з продюсером Костянтином Меладзе. Але сама вона ігнорувала такі чутки та нічого не розповідала про стосунки з чоловіком. Нині ж вона натякнула на те, що інформація про її розлучення з Меладзе може виявитися правдивою.

"Війна, розлучення, трансформації, вдячність, музика та голос… Усе це у моєму першому міні-альбомі українською "Дякую", - написала співачка у новому дописі на своїй сторінці в Instagram.

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Детальніше про стосунки з Меладзе співачка нічого не розповіла. Але у коментарях фани усе одно намагаються розпитати Брежнєву. Вони пишуть:

"Розлучення?"

"Одна я помітила слово "розлучення" і хочу пояснень?"

"А що у вас з Меладзе?".

Чутки про розлучення Брежнєвої та Меладзе - з чого усе почалося

Вперше співачка натякнула на розлучення з чоловіком ще у 2020 році. Втім, потім Брежнєва та Меладзе дали зрозуміти, що вони усе ж разом.

А після початку повномасштабної війни РФ проти України у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Брежнєва і Меладзе на межі розлучення через різні політичні погляди. У серпні 2022 року повідомлялося, що зіркова пара нібито вже офіційно розірвала шлюб.

Згодом російський продюсер Леонід Дзюник сказав, що Брежнєва наполягала на тому, щоб Меладзе публічно виступив проти війни в Україні, а той відмовився це робити.

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