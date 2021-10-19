Хореограф зазначив, що радісна подія зробила їх сім'ю щасливішою.

Популярний український хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма, який раніше інтригував шанувальників новиною про народження ще однієї дитини, показав нового члена сім'ї. Як виявилося, він завів домашнього улюбленця породи пушон.

На своїй особистій сторінці танцюрист поділився, що підштовхнуло його на це рішення.

Читайте також"Кохаю тобі, моє жабеня": Потап зворушливо прищепив Кам'яних з річницею розписуЗа словами Влада Яма, раніше він був категорично проти того, щоб у будинку з'явився чотирилапий друг. Однак дружина Ліліана вмовила його придбати цуценя.

У сім'ї активно роздумують над ім'ям для нового члена сім'ї. Влад зазначив, що "розумна і вихована дівчинка" зробила його життя яскравішим.

"Я впирався два роки, але вони були в більшості... Ні, я люблю собак, але з нашим графіком був упевнений, що це неможливо. А потім згадав, що життя одне, вирішив піддатися дружині й синові та... здається тепер ми ще більше щасливі", — підписав Влад Яма.

Історія кохання Влада Яма з його дружиною Ліліаною

Пара познайомилася у 2007 році в одному зі столичних клубів. Попри те, що Влад Яма вже мав популярність після шоу "Танці з зірками", Ліліна не знала його. Відносини закоханих не були стрімкими, тільки через сім років чоловік зважився зробити пропозицію руки та серця. Восени 2014 році вони зіграли весілля, а через рік в родині народився син Леон.

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Автор: Каролина Гайдук