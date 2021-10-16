Влад Яма каже, що був проти цього рішення.

Український хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма і його дружина Лілія Яма прийняли якесь серйозне рішення. Яке саме вони не уточнили, тим самим ще більше заінтригувавши своїх шанувальників. Сам Влад зазначив тільки те, що довго був проти цього рішення.

Фанати припустили, що пара планує народити другу дитину. Через те, що вони вже виховують сина Леона, можливо, вже зважилися і на дівчинку.

"Поповнення в родині", "Народити донечку", "Народити дівчинку - мамину копію", "Натяк на вагітність?", "Чекаєш на другу дитину?",- заінтриговані шанувальники.

Цікаво, що такий посил Лілія супроводила романтичним фото з чоловіком.

Читайте такожМама Дана Балана показала його 89-річну бабусю (фото)Нагадаємо, раніше Влад Яма розкривпричину скандалів з дружиною.

Влад Яма і Лілія Яма: історія стосунків

Пара познайомилася в одному з нічних клубів. Влад неодноразово розповідав, що вони протанцювали разом всю ніч і зрозуміли, що більше не хочуть розлучатися.

І ось уже сім років вони перебувають в офіційному шлюбі. Подружжя виховує сина Леона, з яким часто подорожують.

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Автор: Діана Могилєвич