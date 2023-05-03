Актриса здивувала раптовим рішенням і новою зачіскою.

Відома актриса Міла Йовович кардинально змінила імідж. Зірка "Обителі зла" зістригла волосся. Мало того, вона змінювала зачіску самостійно.

У своєму Instagram Йовович розповіла, що вона раптово відчула тягу до чогось нового. У цей момент під її рукою опинилася машинка для стрижки волосся.

"Відчувала, що мені потрібно щось змінити, і у мене під рукою були машинки для стрижки. У всякому разі, відросте. Любіть це або ненавидіть, це зроблено", - написала Йовович.

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На нових фото можна помітити, що актриса зробила собі коротку стрижку. Сама Йовович, судячи з усього, задоволена результатом. Вона скуйовдила волосся і позувала на камеру з імпровізованим "ірокезом".

Нова зачіска Міли Йовович - фото

Реакція коментаторів

Користувачі мережі були здивовані результатом експерименту актриси. Однак багато хто відзначив, що Йовович пасує нова стрижка. Вона має молодий вигляд і навіть стала схожою на "бунтарку", вважають фанати. Також вони пишуть:

"Міло, ти маєш дуже крутий і гарячий вигляд"

"Яка у вас красива шкіра, я не одразу звернула увагу на зачіску, задивилася на обличчя"

"У вас все добре? Це не крик про допомогу?".

Що відомо про Мілу Йовович

Американській актрисі 47 років. Вона стала неймовірно популярною після ролі у фільмі "П'ятий елемент", який вийшов на екрани в 1997 році. На зйомках Йовович познайомилася з режисером Люком Бессоном, незабаром вони одружилися. Через три роки пара розлучилася. Після цього Йовович вийшла заміж за Пола Андерсона. Вона знімалася у всіх, крім останньої, частинах фільмів "Обитель зла", режисером яких є її чоловік.

Крім цього, Йовович відома як модель, вона була обличчям багатьох брендів. У актриси три дочки, а в 2017 році їй довелося зробити екстрений аборт через ризик передчасних пологів.

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