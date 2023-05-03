Відома актриса Міла Йовович кардинально змінила імідж. Зірка "Обителі зла" зістригла волосся. Мало того, вона змінювала зачіску самостійно.
У своєму Instagram Йовович розповіла, що вона раптово відчула тягу до чогось нового. У цей момент під її рукою опинилася машинка для стрижки волосся.
"Відчувала, що мені потрібно щось змінити, і у мене під рукою були машинки для стрижки. У всякому разі, відросте. Любіть це або ненавидіть, це зроблено", - написала Йовович.
На нових фото можна помітити, що актриса зробила собі коротку стрижку. Сама Йовович, судячи з усього, задоволена результатом. Вона скуйовдила волосся і позувала на камеру з імпровізованим "ірокезом".
Нова зачіска Міли Йовович - фото
Реакція коментаторів
Користувачі мережі були здивовані результатом експерименту актриси. Однак багато хто відзначив, що Йовович пасує нова стрижка. Вона має молодий вигляд і навіть стала схожою на "бунтарку", вважають фанати. Також вони пишуть:
- "Міло, ти маєш дуже крутий і гарячий вигляд"
- "Яка у вас красива шкіра, я не одразу звернула увагу на зачіску, задивилася на обличчя"
- "У вас все добре? Це не крик про допомогу?".
Що відомо про Мілу Йовович
Американській актрисі 47 років. Вона стала неймовірно популярною після ролі у фільмі "П'ятий елемент", який вийшов на екрани в 1997 році. На зйомках Йовович познайомилася з режисером Люком Бессоном, незабаром вони одружилися. Через три роки пара розлучилася. Після цього Йовович вийшла заміж за Пола Андерсона. Вона знімалася у всіх, крім останньої, частинах фільмів "Обитель зла", режисером яких є її чоловік.
Крім цього, Йовович відома як модель, вона була обличчям багатьох брендів. У актриси три дочки, а в 2017 році їй довелося зробити екстрений аборт через ризик передчасних пологів.