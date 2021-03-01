Популярна співачка Міша Романова опублікувала в Instagram нову фотографію, на якій вона позує в рожевій білизні.
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Дівчина сидить біля раковини з букетом квітів і чашкою латте. У руці вона тримає пензлик для макіяжу і підносить її до обличчя. Також вона нанесла яскравий макіяж з акцентом на очі, а губи нафарбувала нюдовою помадою.
Варто відзначити, що зіркова блондинка володіє стрункою фігурою і апетитними грудьми. Так, Міша розповідала в деяких інтерв'ю, що вдавалася до послуг пластичного хірурга. Вона робила маммопластику.
"Наша Бріджит Бардо", "Красуня", "Неймовірна", "Спекотна", - написали шанувальники.
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