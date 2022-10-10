Примадонна заявила, що молиться за мир на святій землі.

Російська співачка Алла Пугачова, яка нещодавно вдруге покинула Росію, звернулася до своїх шанувальників і заявила, що молиться за мир.

На своїй сторінці в Instagram Примадонна подякувала своїм шанувальникам за підтримку і зазначила, що дуже важливо розрізняти правду від брехні. Більш того, вона заявила, що молиться за мир.

При цьому Пугачова з 24 лютого жодного разу чітко не висловилася з приводу війни в Україні. Але, мабуть, після російської атаки на українські міста вона вирішила перервати мовчання.

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"Дякую моїй багатомільйонній армії шанувальників за любов і підтримку, за вміння відрізняти правду від брехні. Молюся за вас і мир на святій землі", - написала Примадонна.

Нагадаємо, в перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну Пугачова разом з Максимом Галкіним і дітьми поїхала до Ізраїлю. Наприкінці серпня вона таки повернулася на батьківщину і відправила дітей до школи.

Пізніше її знову помітили в аеропорту Внуково. Ряд ЗМІ повідомили про те, що Примадонна вдруге покинула Росію. Її подруга в коментарі росЗМІ зізналася, що Алла Борисівна поїхала з РФ тому, що її дітей почали цькувати в школі через Максима Галкіна, який у війні підтримує Україну.

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