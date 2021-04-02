Причому двічі за добу – на обкладинці журналу і в новому музичному кліпі.

Популярний український співак, танцюрист, хореограф, автор пісень, композитор і актор Monatik (Дмитро Монатік), який 1 квітня відзначив своє 35-річчя, вперше показав обличчя синів – Данила і Платона.

Разом з дітьми і дружиною Іриною він з'явився на обкладинці квітневого номера журналу L'officiel Україна.

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"Прийшов час Дані і Платоші показати свої обличчя. Це повинно було статися. Я ділюся своїми досягненнями, невдачами, перемогами, творчістю публічно. Але головне досягнення - це ж вони. Діти - моя головна гордість і, безумовно, найкраще, що сталося зі мною в житті. Сьогодні, коли вони подорослішали, потрібно починати усвідомлювати, що таке інтернет, публічність, що публічний абсолютно кожен, хто одного разу зареєструвався в соціальних мережах, що Інтернет пам'ятає все - твоє кожне слово і дію. Що багатьом можна не подобатися і навпаки, але важливо чітко відчувати різницю акаунта і особистості, людини і кристувача, коментаря написаного і висловленого вголос, Інтернету і реального життя. З величезною гордістю і вдячністю до видання, які відобразили настільки знакову для нашої сім'ї подію. Для нас величезна радість і честь бути на обкладинці", - написав артист з цього приводу у себе в Instagram.

Дмитро дуже ретельно приховує від публіки особисте життя і раніше завжди ховав обличчя своїх синів. Навіть на його сторінці в соцмережі Instagram хлопчики зняті так, щоб користувачі не могли їх розглянути. Аналогічно - і в акаунті Ірини.

З нагоди свого 35-річчя Monatik випустив нове музичне відео на свою пісню "Ресницы безопасности", в якому зібрав кращі і важливі моменти зі свого життя.

У відеоряд він додав архівні кадри синів ще в дитячому віці.

Нагадаємо, 12 січня він одночасно з дружиною поділилися в соцмережі зворушливими знімками молодшого сина Платона, привітавши його з чотириріччям.

А 7 жовтня минулого року Ірина опублікувала знімок, на якому тримає на руках новонародженого первістка, а поруч з нею чоловік зі сльозами щастя. Пост був присвячений першому ювілею хлопчика, якому виповнилося п'ять років.

ЗМІ неодноразово відзначали те, наскільки трепетно Монатік ставитися до своєї сім'ї. У постах, присвячених дружині і синам, він не приховує любові до них, і кожна його запис сповнена ніжності і гордості за своїх близьких.

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Автор: Вікторія Гордієнко