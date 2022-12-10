Знаменитість зізналася, що все життя мріяла про отримання паспорта громадянки Російської Федерації.

68-річна співачка Любов Успенська, попри своє народження в Києві, довгі роки жила за кордоном. Спочатку вона була в Росії, потім полетіла в США. Але навіть перебування в США не завадило їй відкрито підтримувати політику Росії і називати себе справжньою "патріоткою".

Виявилося, російського паспорта Успенська так і не отримала, хоча давно про нього мріяла. Зараз артистка ось-ось здійснить цю мрію.

"Я мріяла жити в Росії. Хоча я сама з України, народилася в Києві, потім багато років жила в Америці. І скоро збудеться ще одна моя мрія: днями я отримаю російське громадянство. Це свято, я буду ще більш щасливою людиною", - цитують Успенську росЗМІ.

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Успенська про війну в Україні

Попри те, що шансоньє народилася і виросла в Києві, вона ніколи не називала себе українською співачкою. Після 24 лютого 2022 року вона довгий час мовчала про війну в Україні, але потім, за даними росЗМІ, відкрито продемонструвала свою підтримку агресивної політики Володимира Путіна.

Нагадаємо, Успенській світить мінімум три роки в'язниці за побиття собаки.

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