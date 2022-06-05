Російська співачка днями накинулася на свою сусідку і її улюбленця.

Російська співачка Любов Успенська 30 травня потрапила в скандал - вона накинулася на собаку своєї сусідки, дизайнера Юлії Райської. Господиня собачки звернулася до адвоката Олександра Добровінського, щоб через суд покарати Успенську за жорстоке поводження з тваринами, пишуть росЗМІ.

"Я довго чекала - раптом людина одумається. І доведеться вирішити питання по-сусідськи. Тепер ми хочемо тільки справедливості і вирішення питання за законом", - сказала Юлія.

Адвокат додав, що санкція статті, за якою судитимуть любов Успенську, передбачає від трьох до п'яти років в'язниці.

"Мої клієнти хочуть, щоб все було за законом. А за законом може загрожувати від 3 до 5 років позбавлення волі. Щоб відомі люди не забували, що перед законом всі рівні", - констатував правозахисник.

Відзначимо, Успенській нібито здалося, що щеня французького бульдога хотів вкусити її йоркширського тер'єра. Співачка погналася за ним, забігла в чужий двір, там лежала старенька собачка, яку та почала бити рукояткою повідця. Днями стало відомо, що постраждала тварина після побиття потребує операції.

У мережі також є відео конфлікту, яке було записано після того, як Успенська побила собаку.

Нагадаємо, Борис Гребенщиков заявив, що зневажає росіян.

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