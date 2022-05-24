Співачка зараз знаходиться в Польщі, де допомагає збирати гуманітарку для українців.

Співачка Віра Брежнєва після повномасштабного вторгнення РФ в Україну не змогла залишатися осторонь. Вона вирушила до Польщі, де допомагала збирати і вантажити гуманітарну допомогу для постраждалих українців.

Зараз вона вразила багатьох шанувальників тим, що перейшла на українську мову. Про це стало відомо з її нової Instagram-публікації.

40-річна зірка опублікувала фото, на якому зображені три білих голуба - символ миру.

"Якими ж ми були щасливими до війни. І не цінували цього... 3 місяці. Тримаємося", - написала Віра в коментарі.

Нагадаємо, Віра Брежнєва відмовилася від концертів у РФ і збирає гуманітарку для українців у Польщі.

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