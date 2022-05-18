Співачка, яка народилася і виросла в місті Кам'янське Дніпропетровської області, вирішила підтримати рідну країну в такий непростий час.

Артистка Віра Брежнєва, яка останнім часом часто давала концерти в Росії і брала участь у місцевих шоу, вирушила до Польщі. Там вона займається упаковкою гуманітарного вантажу для українців. Тендітна співачка навіть особисто вантажить коробки в машину.

Про це розповіла директор Фонду Олени Пінчук Ольга Руднєва на своїй сторінці в Instagram і показала відповідне відео.

На кадрах видно, що віра в спецодязі допомагає збирати коробки з гуманітаркою і вантажить їх в машину.

Нагадаємо, 40-річна українська співачка після початку повномасштабної війни Росії проти України покинула країну і засудила дії російської влади. Відомо, що артистка в Центр допомоги займається збором гуманітарної допомоги для біженців по всій Європі.

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