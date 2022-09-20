Сергій Пускепаліс, який з 2014 року їздив на Донбас і підтримував путінський режим, розбився 20 вересня.

Вранці 20 вересня загинув відомий російський актор Сергій Пускепаліс. Він з 2014 року часто їздив на тимчасово окуповані території Донбасу і підтримував загарбників. Про його загибель повідомили росЗМІ.

Відомо, що акторові і режисерові було 56 років. Обставини ДТП ще з'ясовуються, але відомо, що він їхав в черговий раз на Донбас, віз туди автомобіль Ford Transit. Повідомляється, що Пускепаліс був пасажиром.

Відео дня

Аварія сталася вранці на південному сході Ярославської області. Автомобіль, в якому їхав Сергій, врізався у фуру. Судячи з відео, яке опублікував Tehegram-канал Mash, Ford Transit знаходився на зустрічній смузі. Повідомляється, що в ДТП загинуло дві людини.

Нагадаємо, "російська лібералка" Собчак показала справжнє обличчя і назвала українців "нацистами". Собчак обурило, що українці "шеймять" росіян.

Також УНІАН писав, що російський співак Пєнкін відмовився виступати на Донбасі після концертів у Криму.

Вас також можуть зацікавити новини: