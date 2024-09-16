На війні загинув відомий український музикант

Він служив у підрозділі "Альбін".

На фронті загинув Пилип Стахов, музикант і громадський діяч, добре відомий у Чернівцях. Він воював від початку повномасштабного російського вторгнення.

Сумну новину було опубліковано на сторінці Чернівецької обласної ради у Facebook.

Повідомляється, що музикант, відомий під позивним "Філ", служив у складі буковинського підрозділу "Альбін", що входить до 12-ї бригади спеціального призначення "Азов".

Відео дня

"Захищаючи Україну від російських окупантів, загинув чернівецький громадський діяч Пилип Стахов. Вічна пам'ять і слава захиснику... Щирі співчуття рідним..." - ідеться в повідомленні Чернівецької обласної ради.

Відомо, що Пилип Стахов брав участь у визволенні Київської області, брав участь у боях під Ізюмом і в найнебезпечніших районах Донбасу. Під час Харківського контрнаступу "Філ" і його побратими звільнили село Велика Комишуваха від російських окупантів. У Філіпа залишилися дружина і маленький син.

Нагадаємо, раніше відомий український актор Андрій Касьянов загинув на війні.

Вас також можуть зацікавити новини: