28 лютого 2023 року обірвалося життя Романа Іваненка.

Український комік, учасник команди "Наш формат" на "Лізі сміху" Роман Іваненко на початку повномасштабної війни перебував у Німеччині, проте він не зміг залишатися осторонь від подій в Україні. Він відразу ж ухвалив рішення повернутися додому і піти на фронт.

24 лютого 2023 року він отримав важке поранення і потрапив у полон. Окупанти не надали йому необхідну допомогу, в результаті чого він загинув через 4 дні.

Відомо, що Іваненко родом з Кам'янця-Подільського. Голова районної ради Михайло Сімашкевич вже висловив свої співчуття:

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"Ми завжди пам'ятатимемо його як щирого, доброго юнака, який безмежно обожнював свою родину, цей світ і завжди ділився радістю, теплом з усіма. Він справді герой! І він завжди буде в нашому серці. Щирі співчуття рідним і близьким. Світла пам'ять захиснику".

Нагадаємо, у грудні 2022 року стало відомо про загибель ще одного учасника "Ліги сміху" Ярослава Гаркавка. Після початку повномасштабної війни РФ артист пішов захищати Україну на фронт.

Також на початку вересня на фронті загинув Василь Довбня, учасник "Ліги Сміху" в команді "Парк Шевченка".

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