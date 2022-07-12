Українська артистка опублікувала у себе в блозі коротке відео, на якому вона танцює.

Українська актриса Наталка Денисенко поділилася у себе в Instagram-блозі коротким жартівливим відео із запальними танцями. Однак її надії підняти аудиторії настрій не виправдалися, тому що на зірку вилилася хвиля хейта.

Шанувальники відзначили - вони вважають недоречними такі танці під час того, як в Україні йде війна і гинуть люди.

"Я вважаю, що це недоречно", "Виглядає так, ніби вона втекла зі спецзакладу", "Мені якось не дуже весело", "Це виглядає блюзнірством. Самозакохано", - написали фоловери під відеозаписом.

Сама Денисенко відповіла емоційно. Актриса підкреслила - дуже багато робить для України, і даний ролик був лише з благою метою - щоб підняти настрій своїм підписникам в такий непростий час.

"Свої ж українці поливають мене таким брудом, немов я сказала, що "Росія – братній народ". Ви нормальні? Чому ви такі злі? Якщо чесно - я в шоці, я в розпачі. Мені так боляче через те, що я стільки всього роблю для нашої країни, для того, щоб підняти настрій всім", - зазначила Денисенко.

Однак були і ті, хто залишив їй схвальні коментарі, підтримавши актрису.

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