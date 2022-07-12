Екс-дружина ресторатора Михайла Кацуріна Даша показала пікантне фото. Вона зробила селфі в прозорій білизні. Акцент на тому, що невідомий чоловік, сидячи поруч, заплітає їй косичку.
Знімок, опублікований в Instagram, зібрав безліч коментарів. У геолокації вказано Тель-Авів, а в коментарі сказано: "Дозволила собі відпустку в кілька днів".
Звичайно ж фанати стверджують, що це - руки Володимира Дантеса, який, за збігом обставин, зараз знаходиться в Ізраїлі.
"Хештег #рукидантеса. Хіт)", "Можна пожартувати про руки Дантеса?", "Професійна розвідка вже тут?) ", "Точно руки Дантеса. Даша, ви самі нам підказали, шматочок тату видно. Ви красуня!", "Майстер на всі руки", - пишуть шанувальники.
Повз такого активного обговорення рук Дантеса не пройшов і сам Володимир.
"Блін, так боляче, що ніхто не помічає гнучкість власниці цього акаунта. Ви що, не бачите? Це оптична ілюзія, вона сама собі плете коси, як справжня українська жінка!",- пожартував музикант.
Зазначимо, Даші і Вові давно приписують роман. Ще з того часу, як почали ходити чутки про те, що Надя Дорофєєва пішла до Михайла Кацуріна. Інтерес фанатів Дантес і Даша підігрівали цікавими фото, де видно то руки, то ще якусь частину тіла людини, але не видно її обличчя.
Нагадаємо, Дантес вперше з 24 лютого покинув Україну.
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