Співачка показала кадр з майбутнього кліпу.

Українська співачка Надя Дорофєєва опублікувала в Instagram новий знімок.

Читайте такожГола зірка Playboy спокусила мережу вигинами свого тіла

На фото вона позує в мереживній сексуальній білизні з поясом і підтяжками. А наверх накинула шкіряне пальто. В руках Надя тримає запальничку, тим самим натякаючи на назву нової пісні.

"Дуже тонко натякаю на назву треку", - написала Надя.

Нагадаємо, що нещодавно група "Время и Стекло" розпалася. Надя вирішила почати сольну кар'єру, а Позитив поки займається групою MOZGI і продюсуванням.

"Ух, дитинко", "Вогонь", "Вау", "Полум'яна жінка", - написали фанати.

Інші новини УНІАН:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Діана Могилєвич