Українська співачка Надя Дорофєєва опублікувала в Instagram новий знімок.
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На фото вона позує в мереживній сексуальній білизні з поясом і підтяжками. А наверх накинула шкіряне пальто. В руках Надя тримає запальничку, тим самим натякаючи на назву нової пісні.
"Дуже тонко натякаю на назву треку", - написала Надя.
Нагадаємо, що нещодавно група "Время и Стекло" розпалася. Надя вирішила почати сольну кар'єру, а Позитив поки займається групою MOZGI і продюсуванням.
"Ух, дитинко", "Вогонь", "Вау", "Полум'яна жінка", - написали фанати.
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