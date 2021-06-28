Ірена Карпа заявила про подвійні стандарти.

Українська співачка Ірена Карпа прокоментувала рішення СБУ виключити російського артиста Філіпа Кіркорова зі списку людей, які загрожують національній безпеці України.

Про це повідомляє "Обозреватель".

"Це огидно, наскільки чморять нашу культуру. Водночас сюди завозять якихось Баскових і Кіркорових. Це подвійні стандарти. Добре, що у нас є громадянське суспільство, яке гостро реагує на подібні речі. Хоча ви ж бачили, що відбувалося з культурним фондом... Коротко кажучи, це - караул", - сказала Карпа.

Також вона додала, що це, швидше за все, пов'язано з якимись внутрішніми іграми.

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"Мені здається, це відбувається тільки через гроші. Навряд чи там є якась хитромудра ідея. У нас є масовий споживач неякісної поп-культури: люди, які ностальгують за "совком", дешевою ковбасою і Кіркоровим. Але я завжди дивлюся на речі оптимістично і бачу інших людей – вони приходять на фестивалі крутих західних груп, читають хороші книги. Але більшості людей не вистачає освіти і культури", - додала співачка.

Виключення Кіркорова з "чорного списку": що відомо

23 червня стало відомо, що Міністерство культури та інформаційної політики України за поданням СБУ внесло російського співака Філіпа Кіркорова до Переліку осіб, що становлять загрозу національній безпеці.

У Службі безпеки України заявили, що таке рішення ухвалили, бо артист підтримує анексію українського півострова Крим.

Сам же Кіркоров в той же день записав відеозвернення, в якому заявив, що треба пишатися тим, що сталося.

Але 27 червня з'явилася інформація, що співака виключили з цього списку без пояснення причин.

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Автор: Діана Могилєвич