Артист заявив, що сподівається на "спільне майбутнє" України та Росії.

Російський співак Філіп Кіркоров відреагував на заборону йому в'їжджати в Україну і внесення до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці. За його словами, тим, що відбувається, "треба пишатися".

Відповідне відеозвернення Кіркоров опублікував на своїй сторінці в Instagram.

"Новина дня! Я визнаний загрозою для нацбезпеки України. Внесення до чорного списку народного артиста України - це вже звучить як абсурд. Але у світі зараз такого багато. Деякі недалекі чиновники таким чином намагаються набрати собі бонусів, паразитуючи на гаслах і націоналістичній пропаганді. ... Я навіть повинен сказати таким чиновникам "дякую", адже вони своєю дурістю допомагають мені ставати ще популярнішим", - заявив артист.

"Тим, що сталося, треба пишатися, пишатися потрапити в цей список. Насправді це не Кіркоров, це Росія. Ненависть до Росії захльостує. Якщо Кіркоров стає загрозою державі, то державу можна лише пожаліти", - додав співак.

Він також сказав, що йому шкода "мільйони шанувальників" і що він продовжуватиме любити Україну, "але не як державу, а як країну".

"Адже ми всі вийшли з однієї країни. У нас спільна історія і, я сподіваюся, спільне майбутнє, але без таких людей, які ухвалюють такі рішення. А в моєму домі завжди звучали та звучатимуть українські пісні, гостювати українські гості, тому що наша любов з народом і творчістю взаємна", - заявив артист і заспівав рядки українською мовою з "Пісні про рушник".

Чому Кіркоров досі народний артист України

Відомий продюсер Володимир Бебешко у коментарі виданню OBOZREVATEL розповів, що президент України Володимир Зеленський за законом не може позбавити Філіпа Кіркорова звання народного артиста. Відповідне звання Кіркорову присвоїв третій глава держави Віктор Ющенко, і нібито лише він це звання міг відібрати.

"За законом його не можуть позбавити звання, адже це може зробити лише той президент, який йому давав його, тобто Віктор Ющенко. Нинішній президент Володимир Зеленський не може позбавити Кіркорова звання, оскільки це складна процедура", - сказав продюсер.

Кіркоров у "чорному списку" СБУ: що відомо

23 червня в Міністерстві культури та інформаційної політики України повідомили, що за поданням СБУ внесли російського співака Філіпа Кіркорова до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці.

Читайте такожМоргенштерн позивається до Служби безпеки УкраїниЯк зазначили у відомстві, процедура здійснюється автоматично, адже згідно з чинним законодавством воно не має повноважень самостійно вирішувати, кого слід включати до списку.

Причини внесення Кіркорова до списку не уточнювалися, однак згодом СБУ пояснила, чому артист загрожує нацбезпеці України. У Службі розповіли, що підставами стали неодноразові пропагандистські концерти та заяви Кіркорова, в яких він висловлювався на підтримку анексії Криму Росією, а також наполягав на тому, що анексований півострів - це частина Російської Федерації.

Раніше у "чорний список" СБУ і Мінкульту також внесли російського репера Моргенштерна (Алішера Валєєва). На літо 2021 року у нього були заплановані концерти в Україні.

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Автор: Катерина Комолова