Її обранцем став чоловік на ім'я Валентин.

14 лютого, у День святого Валентина, Наталія Могилевська стала гостею телемарафону "Єдині Новини". В інтерв'ю співачка вперше зізналася, як звуть її коханого.

"Я буду відзначати День Валентина. Свою нову пісню "Любила" я присвятила усім закоханим під час війни, і я одна з них. Моє сердце відкрилося неймовірній любові, дуже красивій, і його звуть Валентин! Тому у нас подвійне свято!" - з посмішкою розповіла Наталя.

До речі, у багатьох інтерв'ю Могилевська розповідала, що довго була самотньою. І саме війна подарувала їй коханого. До Дня закоханих Могилевська представила шанувальникам прем'єру - хіт 2000-х "Любила", який вона переклала українською.

"Ця пісня була презентована слухачам ще в 2008 році. Сьогодні я вирішила, що хочу дати їй продовження. Для когось це зовсім нова пісня. Я її переклала для вистави "Доньки". Тому що цей спектакль переповнений любов'ю, бажанням стати мамою. Мені хотілося, щоб ця пісня співалася у фіналі вистави. Там дуже красиві слова…Той переклад я зробила за 15 хвилин самостійно", - коментує співачка.

Нагадаємо, раніше Могилевська трохи розповіла про свого загадкового чоловіка.

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