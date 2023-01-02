Українська співачка Наталія Могилевська рідко ділиться подробицями свого особистого життя. Відомо, що 47-річна знаменитість досі незаміжня, проте у неї є кохана людина.
За словами артистки, вона дуже щаслива в цих стосунках. Більш того, вони вже разом і живуть. Ось тільки імені свого обранця зірка так і не назвала.
"Я зустріла людину, яку я дуже кохаю, і ми живемо разом, і у нього є зброя. Ми бували в таких місцях, що зі мною боялися їздити музиканти, боявся взагалі хтось їхати. Ми проїхали всю країну", - розповіла співачка в інтерв'ю Соломії Вітвіцькій.
Особисте життя Наталії Могилевської
Відомо, що Могилевська двічі була заміжня. Першим її чоловіком був бізнесмен Дмитро Чалий. В офіційному шлюбі вони перебували з 2004 по 2005 роки.
Через рік після розлучення вона знову вийшла заміж за бізнесмена Єгора Долініна. З ним Наталя прожила до 2011 року. Однак у жодному зі шлюбів у неї не було дітей.
Нагадаємо, раніше Наталія Могилевська ледь не потрапила під обстріл.