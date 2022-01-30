Камалія вже кілька днів лежить в лікарні.

Українська співачка і модель Камалія нещодавно потрапила до лікарні через флурону - одночасного зараження коронавірусом і грипом. Жінка два тижні погано себе почувала, а потім і зовсім почалися ускладнення.

Ось уже кілька днів вона лежить під крапельницею, а також їй періодично надягають кисневу маску.

"Посилена терапія при двосторонньому запаленні легенів, фронтиті, гаймориті і синуситі", – сказала співачка.

Читайте також"Не стоїть...": Леся Нікітюк поділилася сумною новиною та розплакалася (фото)Також вона додала, що проведе в лікарні ще мінімум п'ять днів. Лікарі діагностували у неї й інші захворювання, тому вирішили змінити лікування.

"Антибіотик, який я приймала, не діяв. Підвищені лейкоцити не знижувалися, кров погіршувалася. Сьогодні мені призначили інше лікування. Препарати будуть вводити шляхом крапельниці протягом п'яти днів. Вірю, що все буде добре", – додала Камалія.

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