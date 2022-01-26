Зараз співачка лежить під крапельницею.

Українська співачка і модель Камалія потрапила в лікарню з двостороннім запаленням легенів і гайморитом. А напередодні лікарі діагностували у неї флурону - одночасне зараження коронавірусом і грипом.

"Коротше, у мене цілий букет ускладнень. Двостороннє запалення легенів, або ураження, як ще називають. Двосторонній гайморит. Але я в надійних руках! Будь ласка, не хвилюйтеся! Всім міцного здоров'я та імунітету!"- сказала Камалія.

Також вона додала, що хворіє ще з часів подорожі до Фінляндії. Сидіти вдома вона не має наміру, навіть попри пандемію коронавірусу. За словами співачки, у неї ростуть діти, які хочуть веселощів на канікулах, а не сидіти в ув'язненні.

Читайте такожЕлтон Джон заразився коронавірусом і скасував концертиНагадаємо, раніше Камалія розповіла, що у неї погані аналізи крові і жорстке дихання. Ще вчора її відправили на КТ, щоб запобігти незворотним наслідкам.

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