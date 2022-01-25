У Камалії підтвердили флурону.

Українська співачка Камалія вже протягом двох тижнів хворіє. Лікарі підтвердили у неї флурону (зараження коронавірусом і грипом одночасно, - УНІАН).

За словами зірки, температура не падає вже другий тиждень, а також вона поскаржилася на жорстке дихання і погані аналізи крові. Крім того, співачці потрібно зробити КТ, щоб запобігти незворотним наслідкам.

Крім того, Камалія розповіла, що двічі здавала тест на коронавірус, і обидва рази він був негативним. При цьому у неї всі симптоми саме цього захворювання.

Читайте також"Зробив неправильний вибір": Анна Богдан показала архівні фото з "холостяком" ЗаливакомНагадаємо, раніше Камалія розповіла, що серйозно захворіла. Зірці довелося навіть викликати швидку допомогу, бо три дні її лихоманило, була висока температура і боліло все тіло.

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