У дев'ятому ефірі "Танців з зірками" шоу залишила найепатажніша пара - Ліза Русіна і MELOVIN.

Хореограф Ілона Гвоздьова емоційно відреагувала на виліт співака MELOVIN з шоу "Танці з зірками".

На своїй сторінці в Instagram вона написала емоційний пост.

Читайте такожMELOVIN відзначився зухвалою витівкою на "Танцях з зірками" після вильоту з шоу (відео)"Не дякуйте! І пам'ятайте, все в цьому житті бумеранг! Не зарікайся, не біжи попереду паровоза, не кидайся гучними фразами, якщо не вистачає досвіду, розуму і професіоналізму. Тепер я можу спокійно спати! Вибачте, накипіло, і справедливість восторжествувала!"- заявила Ілона.

Також у пості вона опублікувала відео, на якому танцює ча-ча-ча, а на тлі по ТБ показують результати голосування на "Танцях з зірками".

Конфлікт між Гвоздьовою і MELOVIN

Все почалося з того, що Гвоздьову запросили четвертою суддею в шоу "Танці з зірками". Тоді вона розкритикувала партнерку MELOVIN Лізу Русіну, назвавши її недостатньо універсальною.

Потім був словесний батл у соцмережах, після чого співак, його партнерка і Гвоздьова станцювали в тріо на шоу. Здавалося, ось воно, примирення. Але ні: пізніше були взаємні претензії: Гвоздьова писала, що пара пропускала тренування і несерйозно до них ставилася. А Мел заявив, що Ілона "пробила дно людяності".

Автор: Ольга Робейко