Також з ними танцювала партнерка співака Ліза Русіна.

24 жовтня відбувся восьмий ефір шоу "Танці з зірками". У цьому випуску до пар приєдналися й інші учасники, створивши свої тріо.

Так, на паркет з MELOVIN і Лізою Русіною вийшла хореограф і переможниця одного з сезонів "Танців з зірками" Ілона Гвоздьова. Раніше дівчина постійно критикувала MELOVIN у своїх соцмережах, навіть вступила в публічну перепалку з Русіною. Зараз же вона вирішила допомогти їм дійти до фіналу.

Сам MELOVIN про їх тріо висловився з гумором. За його словами, і Гвоздьова, і Русіна - дуже сильні танцівниці. Так, у них був конфлікт, але це не завадило їм показати спекотне шоу.

Читайте також"Просить вийти заміж": Настя Каменських розкрила шокуючі подробиці особистого життя"Я піду в магазин за попкорном і буду спостерігати за бійкою двох сильних панянок. З Ілоною Гвоздьовою, з кубком, з квіткою, це буде дуже спекотне шоу. Нерви обов'язково полоскочу і Ілоні, і глядачам. Сподіваюся, це допоможе нашій парі зайняти високі позиції на турнірній драбині", - сказав артист.

Також їх несподіване тріо прокоментувала і Ліза Русіна. Дівчина з побоюванням відреагувала на таку новину, але заради MELOVIN вона готова танцювати з Ілоною.

Нагадаємо, раніше Ілона Гвоздьова різко висловилася про "Танці з зірками".

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Автор: Діана Могилєвич