Судячи з постів і Мела, й Ілони, вони не змогли спрацюватися на проекті.

Український співак і учасник шоу "Танці з зірками" MELOVIN розкрив своїм шанувальникам правду про стосунки з Ілоною Гвоздьовою на проекті.

Нагадаємо, під час минулого ефіру шоу артист та його партнерка Ліза Русіна станцювали тріо з Гвоздьовою. Після виступу Ілону, очевидно, атакували хейтери. Вона опублікувала розгромний пост, який пізніше видалила. Але Мел його заскрінив й опублікував у своїх "історіях" в Instagram.

Читайте такожФреймут, Гвоздьова й Різатдінова: на шоу "Танці з зірками" повернутися улюблені танцюристи минулих сезонівТак, Гвоздьова у своєму пості написала, що пара несерйозно поставилася до танцювальних тренувань, раз у раз відволікалася на зйомки тік-токів, кривляння. Крім того, танцівниця стверджує, що MELOVIN в один із днів був злегка напідпитку, а Русіна ніяк не могла налаштуватися на роботу.

"У підсумку все, що поставила, їм не підійшло", – каже Ілона.

Дівчина продовжила, що по суті нормальних тренувань не було, пара "шарилась".

"У суботу абияк потренувалися. У неділю замість тренування був манікюр. У підсумку пройшли далі", - підсумувала Гвоздьова.

Також MELOVIN наваяв пост-відповідь Ілоні, зазначивши, що його дістало лукавство хореографа і що він шкодує, що обіймався з нею і "намагався згладити кути".

"Мене знатно ******* (дістало, - УНІАН.) це лукавство. Я намагався згладити всі кути. Але, мабуть, даремно. Ви показали своє справжнє обличчя, пробивши дно будь-якої людяності. Мені огидно і потворно, що я обіймав вас, цілував на прощання і намагався всіх підбадьорити заради одного крутого номера", - написав співак.

Раніше український хореограф Ілона Гвоздьова прийшла на сьомий ефір шоу "Танці з зірками" і висловилася за його підсумками. "Головною темою обговорення знову став мій коментар щодо пари MELOVIN і його партнерки: "Мовляв, похвалила його, тому що керівництво "Танців з зірками" її "нагнуло"! Запам'ятайте, мої дорогі дописники, мене може "нагинати" тільки мій чоловік! Я кажу те, що вважаю за потрібне і так, як цього заслуговують учасники, щодо ефіру і виступу", - написала тоді Гвоздьова в Instagram.

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Автор: Ольга Робейко