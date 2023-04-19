Співак зазначив, шо він не хотів когось образити.

Українській репер Потап (Олексій Потапенко) вперше публічно прокоментував хейт, з яким йому довелося зіткнутися через пісню "Волонтер". Цей трек спричинив чималий скандал, користувачі мережі сильно обурилися через слова, які написав артист.

Потап розповів, як в нього з'явилася ідея створити таку пісню. За словами артиста, він подумав про запис треку після того, як побачив роботу волонтерів.

"Пісня "Волонтер" народилася, коли я вперше приїхав у батальйон "Добробат". Ми з волонтерами цього батальйону разом стояли у дворі розбомбленого будинку, я тиснув їм руки, співав для них, дивлячись у їхні очі. Я зрозумів, що є дуже багато пісень про мужність і єднання українців, але такої, що присвячена саме волонтерам, - здається, немає. І я зрозумів, що хочу написати саме її", - повідомив артист в інтерв'ю виданню bigmir.net.

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За словами Потапа, він розуміє, що його пісня могла не сподобатися людям. Він просить їх не тримати на нього зла та виправдовується тим, що в нього є "власний та різкий" стиль написання пісень.

"Я можу бути різким, але завжди вмію вибачитись, коли для когось це здалось образливим. І дійсно – в цій пісні я не мав на меті образити когось, тож, будь ласка, не тримайте на мене зла. Якщо є люди, чиї почуття я зачепив, - я цього не хотів. Пісня може подобатись, може - ні. Це вибір людини, і я завжди його поважаю", додав артист.

Пісня "Волонтер" - з чого почався скандал

У лютому 2023 року Потап випустив пісню "Волонтер". Майже одразу користувачі мережі почали писати, що трек недоречний та обурливий. Коментатори особливо гостро відреагували на такі слова: "Ой, мамо, не питай, з ким була і де ночі провела, я була з хлопцями-бійцями, я волонтерила".

Продюсер Юрій Горбунов коментував скандал, у який потрапив його кум та друг Потап. Тоді він сказав, що сам би не випускав таку пісню. Втім, зазначив Горбунов, засуджувати Потапенка він не береться.

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