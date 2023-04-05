За його словами, він не став би випускати пісню "Волонтер".

Телеведучий та продюсер Юрій Горбунов висловився про свого кума - репера Потапа. Він прокоментував скандали навколо артиста та поділився думками с приводу його пісні "Волонтер", яка наробила багато галасу.

"Я Олексія добре знаю. Я його дуже люблю, він дуже добра і дуже тонка натура, і дуже творча. Він любить епатаж і епатаж інколи вилазить боком", - визнав Горбунов у новому інтерв'ю для Слави Дьоміна.

За його словами, він не став би випускати пісню "Волонтер". Проте Горбунов усе одно вважає, що людям потрібно враховувати характер Потапа. Продюсер намагався виправдати свого кума.

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"Я б таку пісню не випустив, або поміняв би текст. Але треба ж знати Льошу. Льоша на епатажі дуже часто показував своє їство, а воно таке. З ним завжди дуже весело в компанії, він дуже любить гумор, він вміє підтримати розмову, тому частина епатажу присутня... Цей епатаж не завжди коректний в даних умовах, все зрозуміло", - визнав Горбунов.

Також ведучий погодився з тим, що Потап майже зник з українського шоу-бізнесу. На думку Горбунова, суспільство швидко змінюється і не всі встигають за цими змінами.

"Суспільство вимагає в конкретних випадках конкретних героїв... Час розставить це по своїх місцях. Але час міняється, ми не встигаємо змінитися, а люди навколо вимагають підтримки і позитиву... Це те, що завжди людям потрібно", - резюмував Горбунов.

Нагадаємо, раніше Горбунов розповів про зникнення хворого Винника.

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