Співачка чесно відповіла, в яких стосунках вона зараз зі своїм чоловіком.

Ймовірне розлучення Потапа і Насті Каменських активно обговорюється вже не перший тиждень. Чутки тільки посилилися після того, як маловідома українська співачка Gip C заявила про домагання з боку Олексія.

Зараз в сюжеті ЖВЛ Настя чесно відповіла, чи розлучається з Потапом, поставивши крапку у всіх обговореннях з цього приводу.

"Ми не розлучаємося з чоловіком. Не розлучилися і не розлучимося. Поки що точно. Коли ми захочемо щось подібне сказати, повірте, ви дізнаєтеся першими. У нас нічого не змінилося, все добре", - сказала зірка.

Вона уточнила, що чутки про розлучення - це всього лише домисли аудиторії. NK додала, що не в її правилах піднімати власну популярність за рахунок публічних з'ясувань стосунків і виставлення особистого життя на показ.

"Ми з Льошею завжди будували нашу кар'єру за допомогою таланті і праці. Хтось робить це іншим способом і намагається за рахунок чужого імені і слави собі зробити піар. Можу розчарувати таких людей, тому що в перспективі результат буде дуже маленьким", - резюмувала виконавиця.

Нагадаємо, Потапа звинуватили в зрадах Насті Каменських після того, як співачка GIP c розповіла, що репер схиляв її до інтиму. На той момент, за словами зірки, чоловік вже був у стосунках з NK.

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